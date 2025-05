Pellegrini si ferma: noie muscolari. Ora Pisilli è in pole per Bergamo

Accelerare, ancora di più visto che di fronte c’è l’Atalanta. Ranieri a Bergamo cerca la corsa giusta nello sprint finale per un posto in Champions che peserebbe tanto per le ambizioni future della Roma. Per questo a centrocampo dovrebbe spuntarla Niccolò Pisilli pronto a tornare titolare in campionato a distanza di due mesi e mezzo dall’ultima volta (il 24 febbraio contro il Monza). (...) Pronto il trio con Koné e Cristante mentre Paredes è destinato alla 4° panchina di fila. Ad aumentare la quota Pisilli c’è l’infortunio di Lorenzo Pellegrini che ieri ha interrotto l’allenamento per un problema muscolare al quadricipite che sarà valutato stamattina con esami strumentali. In caso di lesione la stagione del capitano potrebbe essere finita.

(gasport)