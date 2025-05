Pellegrini e la Roma agli appelli finali per non dirsi addio

Lorenzo Pellegrini e la Roma, un capitolo che rischia di chiudersi tra pochi giorni. [...] Una stagione complicata, mai all'altezza delle aspettative, segnata molto più da ombre che da luci, con il gol nel derby d'andata contro la Lazio come unico, isolato squillo in mezzo a tante difficoltà. Prima con De Rossi, poi con Juric e infine con Ranieri, Pellegrini non ha mai trovato continuità, né sul piano fisico né su quello delle prestazioni. [...] Ranieri, però, ha dimostrato di credere ancora in lui, e lo ha riscoperto titolare (ma sempre sostituito) contro Lazio, Inter e Fiorentina. Un paradosso, se si pensa a quanto poco Pellegrini fosse riuscito a incidere nei mesi precedenti.

Ma forse anche un segnale, l'ultimo tentativo di restituirgli fiducia e centralità. [...] Il futuro, però, resta tutto da scrivere. [...] Il contratto, in scadenza nel 2026, impone una riflessione profonda: o si discute di rinnovo, oppure sarà addio. Il tema economico pesa come un macigno: 4,5 milioni di ingaggio netto, che coi bonus arrivano a 6. [...] Per questo intorno al suo nome si stanno già muovendo diverse big: Inzaghi lo prenderebbe all'Inter, Conte lo accoglierebbe volentieri a Napoli, mentre il Milan lo ha inserito nei colloqui per il riscatto di Saelemaekers. Da escludere destinazioni esotiche. [...]

