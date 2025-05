Pellegrini e il futuro in giallorosso: «Al lavoro per tornare più forte»

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Il futuro dice ancora Roma. Sembrano queste le intenzioni di Pellegrini. Domenica scorsa, tra le numerose manifestazioni d'affetto dei tifosi nei confronti di Ranieri, non sono mancati i messaggi di vicinanza per il capitano giallorosso dopo l'operazione al tendine del retto femorale della coscia destra. «Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me ieri sera allo Stadio Olimpico, ora manca solo l'ultima battaglia della stagione» ha scritto Pellegrini su Instagram, postando una sua foto insieme ad alcuni striscioni. Ancor più significativa la frase successiva: «Oggi è già un giorno in meno per tornare a giocare e lottare per i nostri colori, lavorerò forte per farmi trovare al meglio la prossima stagione». Parole che suonano come una dichiarazione di permanenza, nonostante il contratto in scadenza nel 2026 e i mancati segnali di rinnovo da parte del club. Ieri, poi, Ranieri è intervenuto a Rai Radio 1: «Farò il bene della Roma in altre vesti. La Juve ha più chance di andare in Champions. Futuro allenatore? Sarà più giovane di me».