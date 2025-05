Pellegrini è arrivato in Finlandia. Stamattina verrà operato a Turku

Lorenzo Pellegrini è atterrato in Finlandia e si sottoporrà oggi a un intervento chirurgico a Turku, eseguito dal professor Lasse Lempainen, luminare nel trattamento dei problemi tendinei. L'operazione è stata ritenuta l'unica soluzione definitiva per l'infortunio subito in allenamento la scorsa settimana.

Il capitano giallorosso è partito da Fiumicino (...), raggiungendo la clinica del chirurgo finlandese. Dopo l'intervento alla coscia destra, (...) farà ritorno in Italia. Nonostante il desiderio di essere presente all'Olimpico per la sfida contro il Milan, (...) la sua partecipazione appare improbabile a così breve distanza dall'operazione. Il suo umore, comunque, è descritto come ottimo, (...) e il giocatore guarda già al calendario con l'obiettivo di essere disponibile per la prima giornata del prossimo campionato.

Il rientro dipenderà dall'evoluzione della convalescenza, con una prognosi che in questi casi supera i tre mesi. (...) Pellegrini svolgerà la riabilitazione a Trigoria, seguito dallo staff medico della Roma, con la supervisione a distanza del professor Lempainen, che potrebbe recarsi a Roma per controlli se necessario.

Inizialmente, una risonanza magnetica aveva suggerito la possibilità di una terapia conservativa (...), con un recupero più rapido. Tuttavia, dopo ulteriori consulti, (...) i medici hanno evidenziato un elevato rischio di recidiva, che avrebbe potuto compromettere la carriera del giocatore. Questa valutazione ha convinto Pellegrini a optare per l'intervento, (...) che consisterà nel riposizionare il tendine. (...) Diversa la situazione di Dybala, operato a marzo a Londra, (...) il cui intervento ha permesso una ripresa più rapida grazie alla rimozione del tendine, tanto che sarà pronto per l'inizio della prossima stagione.