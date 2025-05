Paredes in panca? Se gioca, al Psg vanno altri 2 milioni. Ma da Trigoria arrivano smentite

Nelle ultime sei partite è finito 4 volte in panchina e in molti si sono chiesti anche perché. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, il motivo è semplice, Leandro Paredes è a quota 79 presenze con la Roma negli ultimi due anni e la prossima volta che scenderà in campo vorrà dire - per i giallorossi - dover pagare i 2 milioni di bonus al Psg. Nel 2023 la Roma acquistò infatti l'argentino dal francesi per 2,5 milioni più - appunto - 2 di bonus ai raggiungimento delle 80 partite. (...)

(gasport)

Da Trigoria, però, arriva secca la smentita. Secondo quanto filtrato dalla Roma, il club non compie mai scelte sportive in base agli elementi contrattuali. La Roma, inoltre, ha già pagato il 75% di questi bonus.