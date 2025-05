Panchine da riempire, ma siamo già in ritardo

Il 12 gennaio 2025, a tre I giorni dal derby di andata e con la Roma a -15 dalla Lazio, il Hummels rilasciò un'intervista con questa previsione: «Ho guardato diverse partite della Lazio per capire il divario che abbiamo in classifica. E una squadra che si basa sul collettivo e va in gol con tanti giocatori. Però noi vogliamo vincere per iniziare a ridurre il gap. Possiamo ancora arrivare sopra a loro». Sembrava il discorso di un pazzo, a fine campionato è diventato realtà. Chissà se qualcuno ha dato retta a Mats e ha scommesso sul sorpasso. La quota doveva essere interessante. L'effetto del ribaltone è che Roma e Lazio sono alla ricerca di un nuovo allenatore. I giallorossi perché Ranieri passerà, a 73 anni, a fare il dirigente. (...) Gli esperti di mercato dicono che gli acquisti estivi si chiudono in inverno. Oggi, però, chi può decidere chi resta e chi deve andare via? Quali sono i ruoli con i doppioni e quelli scoperti? L'incertezza porta con sé anche nomi che erano stati fatti in passato ma che poi erano scomparsi, come quello di Terzic, allenatore che portò il Borussia Dortmund in finale di Champions League (persa 0-2 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti) e adesso, secondo voci dalla Germania, ritornato nella lista dei papabili perché non ci sono certezze sulla possibilità di Fabregas di liberarsi dal contratto che lo lega al Como. (...)

(corsera)