Panchina Roma: monitorato anche Hutter del Monaco

Sembra un rebus il futuro della panchina della Roma. Con i nomi di Gasperini e Farioli in ribasso, prende quota quello di Nuno Espirito Santo, tecnico del Nottingham Forrest. Come riportano le edizioni odierna dei quotidiani, però, quello del portoghese non è l'unico nome monitorato in queste ore. Sulla lista infatti c'è anche Adolf Hutter, tecnico del Monaco. Classe 1970, alla seconda stagione alla guida del club del Principato, con il quale ha raggiunto un secondo e un terzo posto. In passato ha allenato Salisburgo, Young Boys, Eintracht Francoforte e Borussia M'Gladbach.

(gasport / Il Messaggero)