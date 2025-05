Panchina Roma: i Friedkin coprono ancora le carte

La certezza è che Claudio Ranieri non sarà l'allenatore della Roma nel prossimo campionato. La logica dice che i Friedkin sveleranno il nome del prescelto dopo l'ultima partita, domenica sera a Torino contro i granata, perché in quella occasione la Roma si giocherà il «valore» della Coppa europea 2025-26. (...) La particolarità di Roma è trovare sempre un modo, anche stravagante, per sognare. È successo con Jurgen Klopp. Il Friedkin Group ha postato un video per certificare il lega-me fra la proprietà americana e la Città Eterna, nel quale so-no stati citati il Colosseo, la Lupa, l'Olimpico, (San) Pietro e il Pantheon. L'acronimo del-le prime lettere fa Klopp. Poco importa che al posto della K ci sia una C e ancora meno che Klopp da ottobre è Head of Global Soccer del gruppo Red

Bull e ha iniziato ad occuparsi anche del Paris Fc. (...) La Roma aveva approfondi-to il discorso con Cesc Fabregas, ma quando tutto sembrava fatto la proprietà del Como (i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono) ha rilanciato con una super offerta per il prossimo calciomercato. (...) Carlo Ancelotti allenerà il Brasile. GianPiero Gasperini, dopo aver detto che questo sarebbe stato il suo ultimo all'Atalanta, sta trattando il prolungamento con i Percassi. Francesco Farioli si è bruciato perdendo con l'Ajax il campionato olandese. (...) Da un po' non si parla di Maurizio Sarri. Troppo logico per chi ama sorprendere?

(corsera)