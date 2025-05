Nuovo tesoro Roma, ecco il tris di jolly

Sarà un’estate caldissima. Le prime indicazioni confermano che la Roma metterà parecchi soldi in cassa, fondamentali per il fair play finanziario. Le cessioni stanno andando bene: Zalewski, Le Fée e Dahl potrebbero garantire 40-42,5 milioni di euro. L’Inter riscatterà Zalewski per 6,5 milioni di euro. [...] Dahl, arrivato la scorsa estate per 4 milioni di euro più bonus, non ha funzionato ma al Benfica ha trovato la sua dimensione. I portoghesi trattano il suo acquisto definitivo per 12-13 milioni di euro. [...]

Il Sunderland, con Enzo Le Fée in prestito, è chiamato a vincere i playoff per garantire alla Roma 23 milioni di euro, la stessa cifra spesa per il centrocampista francese. [...]

Resta da definire il futuro di Saelemaekers e Abraham, in attesa dei nuovi allenatori. Lo scambio di prestiti tra Roma e Milan prevedeva un accordo verbale per rendere definitivi i trasferimenti a fine stagione, con un conguaglio di 10 milioni di euro per la Roma. Il piano però è saltato: il Milan non conferma Abraham e chiede 20 milioni di euro per Saelemaekers, una cifra ritenuta eccessiva da Ghisolfi, che punta a un prezzo più basso.

(Corriere dello Sport)