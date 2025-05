Nuovo stadio, stavolta o mai più

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Questa settimana finalmente sono ripresi gli scavi nell’area di Pietralata, utili a completare le indagini archeologiche, ultimo tassello del Progetto definitivo del nuovo impianto giallorosso. Un passaggio niente affatto scontato e che più volte è stato bloccato dall’attivismo di alcuni residenti e di alcuni comitati, che non hanno perso occasione per presentare ricorsi, esposti e denunce. Se prima il nodo centrale sembrava essere quello della vicinanza all’Ospedale Pertini, via via l’attenzione di questi comitati si è spostata sulle abitazioni (espropriate da oltre 20 anni nell’area, ma lasciate nella disponibilità dei precedenti proprietari in attesa dell’effettiva utilità dei lotti), per arrivare alla tutela di un bosco spontaneo, le cui sorti sembrerebbero esiziali per la collettività. [...] Non è un caso se tra i dossier contenuti nella relazione tecnica fornita da Nomisma a conclusione del Dibattito Pubblico, ve ne siano molti dedicati alla relazione tra lo stadio e il quadrante di Pietralata, o agli effetti del progetto sulla città di Roma, o ancora ai risvolti economici, sportivi e sociali dell’opera. Scorrendo le carte non è per niente facile trovare motivi che possano sconsigliare la realizzazione di un investimento privato sulla città che supererà abbondantemente il miliardo di euro. [...] Se torniamo a Tor di Valle la situazione è peggiore, visto che dopo l’abbandono definitivo del progetto, l’area è stata completamente lasciata a sé stessa, terreno fertile per discariche a cielo aperto ed altre forme di degrado sociale. Delle tribune parabolidi di Lafuente, che alcuni volevano preservare in quegli anni, restano solo alcuni ruderi che presto o tardi dovranno essere demoliti per tutelare la sicurezza dei cittadini. Oggi la situazione è diversa, occorre chiarirlo, con Roma e Comune uniti nell’intento di portare a casa il nuovo stadio. Resta da ultimare il progetto, consegnarlo in Campidoglio ed avviare la fase successiva dell’iter, quella della Conferenza dei Servizi Decisoria. L’obiettivo è poter disputare almeno una partita nella stagione 2027-28.