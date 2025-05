Nuovo stadio della Roma: i comitati bloccano i camion dei Friedkin

Spinte, mani addosso, due fronti contrapposti l'uno all'altro per alcuni lunghi secondi. Con i manifestanti intenzionati a bloccare i lavori della Roma. E le forze dell'ordine pronte ad aprirsi un varco tra i dimostranti per far arrivare i camion dei Friedkin al cantiere. Fino alla decisione dei rappresentanti della società giallorossa di rinviare ai prossimi giorni gli scavi. I comitati contro lo stadio sono passati dalle parole ai fatti. E ieri, nell'area di Pietralata dove sorgerà il nuovo impianto, hanno alzato il livello dello scontro bloccando via degli Aromi e impedendo il passaggio dei mezzi dell'As Roma. Regolarmente autorizzati ad avviare le ultime indagini archeologiche necessarie alla redazione del progetto definitivo. [...]

I dimostranti si sono seduti a terra impedendo il passaggio dei camion. Il successivo arrivo delle forze dell'ordine ha causato momenti di tensione, con un parapiglia fortunatamente conclusosi senza feriti, se non una signora colpita da un leggero colpo in testa. Ma la Roma, per evitare ulteriori tensioni, ha preferito rimandare l'avvio dei sondaggi. [...]

«È legittimo esprimere dissenso su un'opera ma non è accettabile ostacolare attività autorizzate» ha detto l'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia mentre il suo collega allo Sport, Alessandro Onorato ricordava come «con i no questa città è già morta in passato». I comitati contro, invece, hanno ribadito la loro posizione chiedendo «un tavolo di confronto che analizzi le scelte fatte». [...]

(La Repubblica)