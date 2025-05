Nuovo stadio a Pietralata, tafferugli e lavori rinviati. Gualtieri: "Si va avanti"

[...] «I sondaggi archeologici sono un procedimento autorizzato, in una fase perlustrativa e propedeutica alla consegna del progetto definitivo che la Roma sta ultimando, e alla successiva fase autorizzativa: ostacolare queste analisi è assolutamente privo di senso. Tutte le operazioni - aggiunge il sindaco Roberto Gualtieri - vengono fatte in base alle normative vigenti e il progetto - raccogliendo un’esigenza emersa nel dibattito pubblico - aumenterà le aree permeabili e sarà integrato da un grande parco verde fruibile che offrirà ai cittadini aree verdi curate e accessibili a differenza di quanto succede ora. Lo stadio, che non prevede alcuna cubatura aggiuntiva rispetto all’impianto sportivo, è un progetto importantissimo che riqualifica un intero quadrante in condizioni di degrado. Siamo disponibili al confronto, ma andiamo avanti con determinazione rispettando scrupolosamente le procedure di legge nella consapevolezza dell’importanza strategica di questo progetto per la città».