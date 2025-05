Niente tifosi al Gewiss e le proteste continuano

Niente tifosi ospiti al Comunale per Atalanta-Roma lunedì sera. L'Osservatorio del Viminale aveva già deciso il 13 aprile che la partita si sarebbe giocata regolarmente allo stadio di Bergamo, con l'unica limitazione per quanto riguarda i tifosi giallorossi. [...] Quasi un mese ormai è passato dalla decisione del provvedimento ma le protesta non si fermano da parte del Roma Club Bergamo. "Ci siamo rimasti veramente male, speravamo di vedere il settore almeno aperto per i non residenti e questa decisione non la capisco. L'ordinanza parlava di una limitazione solo per i provenienti dal Lazio ed invece siamo tutti penalizzati". [...]

Queste le prime parole a Radio Romanista del Presidente Andrea Palermo. "La cosa che ci fa impazzire è che qualcuno ci andrà lo stesso, mischiato con i tifosi della Dea, così come successo a San Siro. Ed in questo modo il rischio che possa accadere qualcosa aumenta e non diminuisce". [...] In tantissimi però hanno già trovato la soluzione: "Noi altri la vedremo in sede. Quando ci sono gare di cartello facciamo sempre il pienone. Staremo tutti insieme nella nostra sede, sperando che la Roma ci regali un prosieguo nella striscia positiva". [...]

(il Romanista)