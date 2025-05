Niente Leverkusen, Fabregas resta a Como: già pronti tre colpi

Cesc Fabregas non sarà il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen, o del Milan o della Roma. Rimarrà al Como per un'altra stagione. [...] Alla fine è la scelta giusta oltre che una forma di riconoscenza verso i lariani. [...] Un avvio complicato in campionato, con due punti nelle prime 4 giornate e una striscia di nove match senza trovare la vittoria, pur offrendo un calcio innovativo. Dopo aver ottenuto i primi 3 punti contro l'Atalanta, la svolta è arrivata dopo aver battuto la Roma di Claudio Ranieri. [...] E per il prossimo anno già si inizia a parlare di calciomercato, con nomi altisonanti: Eric Garcia del Barcellona, Bryan Cristante della Roma e Yeremay Hernandez del Deportivo.

(gasport)