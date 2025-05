Ndicka l'insostituibile

[...] In campionato Evan Ndicka non ha saltato neanche un minuto, giocando dall'inizio alla fine tutte e 34 le partite dei giallorossi. In Serie A un impiego del genere in questa stagione lo hanno avuto solo lui e Baschirotto. Ma rispetto a Ndicka, il leccese poi non ha giocato altre partite, mentre l'ivoriano sì: altre 13 su 14 nelle coppe e 5 su 6 in nazionale. Ovviamente sempre dall'inizio alla fine, senza mai essere sostituito, quasi come se fosse vietato. Anche se poi la realtà è evidentemente un'altra: Evan è indispensabile e ha delle fibre muscolari che lo rendono anche immune da affaticamenti vari o infortuni.

De Rossi aveva iniziato schierandolo sul centro-sinistra. Poi è arrivato Juric che lo ha spostato invece in posizione centrale, tra i tre di difesa. Ranieri, invece, lo ha quindi rimesso sul centro sinistra, dove Evan ha anche più facilità a costruire il gioco, visto che può giostrare meglio (nelle uscite) con il suo piede di riferimento, il sinistro. [...]

Ma perché Ndicka non esce mai? Prima di tutto perché è un giocatore forte, e questo è ciò che conta di più. E poi è affidabile dal punto di vista atletico e muscolare. [...] Adesso è da capire cosa succederà la prossima stagione. Ndicka, insieme a Svilar e Koné, fa parte del terzetto di giovani su cui la Roma vuole costruire il suo futuro. Ma è anche vero che l'ivoriano è arrivato due anni fa a parametro zero dall'Eintracht Francoforte e una sua eventuale cessione farebbe piazzare alla Roma un ricca plusvalenza, con cui sistemare in parte i conti del bilancio. Oggi l'ivoriano vale una base di 30 milioni di euro, ma se si dovesse affacciare alla finestra un club inglese - notoriamente i più ricchi del pianeta - allora la Roma potrebbe alzare anche l'asticella. Sull'ivoriano, infatti, ha messo gli occhi l'Arsenal di Arteta, ma anche il Newcastle. E pure in Francia c'è chi parla di un interesse reale del Psg (a cui piace anche un altro romanista, Manu Koné). [...]

