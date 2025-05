Ndicka c'è sempre: Paredes è sparito

[...] Dopo l'eliminazione dall'Europa League sono diminuite le rotazioni nell'undici e lo strappo tra titolari e riserve è apparso più evidente. Tra i pilastri della rosa da voler tenere il prossimo anno c'è sicuramente Ndicka: "Nessuno in società parla di cedere i big. Cercheremo di fare del nostro meglio per dare ai tifosi una squadra competitiva", [...] ha detto Ranieri. Allontanate le voci di mercato e domani contro il Milan l'ivoriano giocherà la sua trentasettesima partita di questo campionato. [...] Poco più di due anni fa proprio i rossoneri avevano provato a soffiare il difensore con tanto di chiamata da parte di Pioli. Oggi è il miglior difensore per rendimento della rosa. [...]

Tra gli altri big da non voler cedere di cui parla Ranieri c'è Svilar. Procedono i colloqui per il rinnovo tra Ghisolfi e il procuratore. Discorsi diversi per Hummels e Paredes. Mats ha già deciso di ritirarsi e quella di domenica sarà la sua ultima partita all'Olimpico. [...] Fuori dai radar anche Paredes e ieri Ranieri ha messo un punto, sottolineando maliziosamente: "Senza di loro cosa abbiamo fatto nelle ultime nove partite?". Futuro da riscrivere: su di lui Boca, Santos e Al Shabab. Ultimi esami anche per Saelemaekers. [...]

(Il Messaggero)