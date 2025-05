Mosse Roma. Friedkin e l'amico americano: è Morrow l'uomo dei conti

La notizia c'è, ma non scalda i cuori dei tifosi. Jason Morrow è il nuovo Chief financial officer della Roma. Uomo di fiducia dei Friedkin, texano, contabile esperto ma estraneo al mondo del calcio. [...] A quasi 5 anni dall'acquisizione del club, la proprietà americana continua a sembrare più distante che coinvolta. La Roma, dopo quasi otto mesi dalle dimissioni di Lina Souloukou, resta senza Ceo e pare non aver ancora scelto l'allenatore per la prossima stagione, con Ranieri che il prossimo anno sarà "senior advisor", ruolo del quale lui stesso fatica a definire i contorni. L'ultima apparizione a Roma del presidente Dan Friedkin risale a oltre un anno fa, in tribuna, contro il Sassuolo. Da allora, silenzio. [...]

Negli ultimi giorni sono arrivati nella Capitale alcuni emissari del Friedkin Group: Eric Williamson, Ana Dunkel, Ed Shipley. [...] Il passaggio dei tre a Trigoria coincide con l'ennesimo rinvio della presentazione del progetto per lo stadio a Pietralata, nonostante le continue sollecitazioni del sindaco Gualtieri a presentare il progetto definitivo e il sostegno dichiarato delle istituzioni. [...] L'avvocato Lorenzo Vitali, oggi chief administrative officer e general counsel, è diventato il volto pubblico della Roma nelle sedi istituzionali. [...] La Roma si gioca un posto in Champions, ma fuori dal campo la strategia resta vaga.

(corsera)