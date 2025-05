Molotov al Quadraro: una informativa in procura sull'avvertimento agli ultrà

E' stata inviata in procura la prima informativa compilata dalla polizia sull'attentato incendiario messo a segno lunedì notte al circolo ricreativo in via Cartagine, luogo di ritrovo dei ragazzi del quartiere e, dal 2023, sede degli ultrà giallorossi del "Gruppo Quadraro".

La «firm», che ha soppiantato i Fedayn 1972 dopo il furto dello striscione per mano dei paramilitari dello Stella Rossa il 4 febbraio 2023, è capeggiata da Girolamo Finizio, ex cognato di Angelo Senese, il fratello di Michele, il re della camorra, detto "O pazz".

La molotov lanciata nella notte ha reso inagibili i locali. Nelle vicinanze del circolo non ci sono telecamere, ma la polizia sta controllando gli occhi elettronici del quadrante a più ampio raggio. L'attentato è stato messo a segno a una settimana esatta dai quattro arresti eseguiti dalla digos nell'ambito dell'inchiesta sullo spaccio di cocaina organizzato proprio da Finizio e soci nei bagni della curva Sud, a ridosso del settore occupato dal Gruppo Quadraro.

La molotov è un chiaro avverti-mento, se non di più. [...]

