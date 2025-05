Milan: vertice con la Roma per tenere Abraham

È stato un pomeriggio di strette di mano e incontri: per la prima volta a Casa Milan, sede rossonera, Igli Tare, appena nominato nuovo direttore sportivo del club, ha preso possesso di un ufficio, conosciuto i dipendenti della società - l'ad Furlani a guidarlo - e poi iniziato una serie di appuntamenti. Il primissimo vertice in agenda è stato quello con il collega della Roma Florent Ghisolfi: colloquio - senza esiti decisivi -finalizzato alla trattativa Abraham-Saelemaekers, conclusa l'estate scorsa con uno scambio di prestiti tra i club. (...) Tare apprezza le caratteristiche tecniche di Tam-my, presenza positiva anche all'interno dello spogliatoio, mentre a Roma terrebbero volentieri Alexis: non è escluso che in uno dei prossimi incontri futuri non si trovi una chiave per far rimanere ognuno al proprio posta Se ne riparlerà. (...)

(gasport)