Milan sempre più rosso di vergogna, la Roma lo butta fuori dall'Europa

Il meritato saluto a Claudio Ranieri, alla sua ultima partita da allenatore all'Olimpico, coincide con l'addio del Milan anche all'ultima illusione. La Roma si giocherà le sue speranze di Europa (il range va dalla Champions alla Conference) all'ultima giornata contro il Torino mentre i rossoneri scivolano addirittura al nono posto. [...]

Il Milan ha ancora la testa alla finale di Coppa Italia e va sotto quando non sono ancora passati tre minuti. Soulé prima guadagna corner con una bella iniziativa sulla fascia destra e poi batte bene in mezzo all'area, Mancini fa la voce grossa con Tomori e segna di testa l'1-0. [...] Al 18' il Milan resta in dieci per l'espulsione di Gimenez, dopo revisione alla Var. Il centravanti, che aveva già vissuto storie pesanti con Mancini nelle sfide europee tra Roma e Feyenoord, reagisce con una gomitata non forte ma chiara. L'arbitro Piccinini è voltato di spalle ma viene richiamato alla review e non può che estrarre il cartellino rosso. [...] Jimenez si rende protagonista anche nell'azione del pareggio, scattando sul filo dell'offside (lo tiene in gioco Soulé) e costringendo Svilar a un'uscita disperata. La respinta del portiere finisce però sui piedi di Joao Felix, che segna a porta vuota. [...] Ci vuole un colpo da palla ferma per far pendere di nuovo la bilancia dalla parte della Roma. Il tiro di Paredes è angolato, ma la barriera non sembra essere piazzata al meglio e Maignan è in leggero ritardo sul tuffo disperato. [...] Tocca a Cristante, con un tiro dal limite, chiudere la gara nel finale e scatenare la festa per Ranieri, l'uomo giusto al posto giusto. Quello che è mancato al Milan, in campo e tra le scrivanie dei dirigenti.

(corsera)