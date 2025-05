Metà maggio su coraggio

C'è troppa burocrazia. Questo in sintesi il pensiero espresso da Mister Claudio Ranieri in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulla centralità del progetto stadio per una squadra come la Roma. "Tutti nel mondo stanno andando avanti con gli stadi - le parole del mister - gli unici lenti siamo noi. C'è troppa burocrazia, troppa gente dietro, e questa è una vergogna dell'Italia". Una stoccata al sistema italiano fermo al palo quando si parla di impianti. [...] La mente inevitabilmente ci riporta al febbraio del 2017, quando un altro allenatore della Roma, Luciano Spalletti, irruppe in diretta televisiva per difendere il progetto della società a Tor di Valle, con l'ormai famoso "Famo sto stadio". [...]

Oggi la situazione è completamente diversa, il Comune e la Roma viaggiano sulla stessa barca, ed entrambi si dicono (e dimostrano) convinti della bontà del nuovo stadio giallorosso. Le parole di Ranieri vanno lette infatti più come la sottolineatura dell'anomalia rappresentata dalla Roma nel panorama nazionale, con una proprietà proiettata completamente verso il nuovo stadio. Il lavoro non si è mai fermato, ed anzi ad inizio della prossima settimana dovrebbe essere definito il calendario per la ripresa degli scavi nell'area, con il completamento quindi dei rilievi archeologici. [...]

(il Romanista)