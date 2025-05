"Meritiamocela"

Non è il solito Ranieri quello che si affaccia nella sala stampa di Trigoria. [...] Meno sorridente, è chiaro, però, su certi temi. 1) La necessità di andare in Champions o in Europa League. 2) Non ci saranno stravolgimenti della rosa la prossima estate e la Roma difficilmente pareggerà il gap con le prime della classe. [...] La Roma ripartirà dal suo "zoccolo duro, e cercheremo di fare il meglio che possiamo fare seguendo anche la linea dei giocatori che abbiamo, senza stravolgere troppo". Come a dire: più facile che arrivi un tecnico conservatore che progressista. Ma fare un mercato all'altezza non è nelle cose, lo ha spiegato più volte il tecnico. [...]

Va lasciata per terra ogni speranza? "Cercheremo di sbagliare il meno possibile. Spesso non vince la più forte. L'Atalanta è stata formata in nove anni, noi abbiamo iniziato a mettere le fondamenta". [...] Tanto del futuro della Roma passa dal piazzamento in Champions, che Ranieri vorrebbe per vedersi ripagato lo straordinario lavoro svolto fin qui. "Andare in Europa sarebbe importante per le nostre finanze, io voglio arrivarci". [...] E per farlo serve una vittoria, contro un Milan abbattuto e stanco, ma che ha voglia di chiudere con dignità la stagione. Claudio per l'ultima volta siederà sulla panchina dell'Olimpico e questo un po' lo intristisce, anche se potrà vivere un futuro da garante della Roma. [...]

(Il Messaggero)