Max Allegri e Xavi in città: impazza il toto allenatore

LEGGO (F. BALZANI) - Max Allegri e Xavi a Roma, i Friedkin pure dopo una sosta a Milano e Ranieri a Trigoria a preparare la sfida con l'Atalanta con un problema in più. Quella di ieri è stata una giornata quanto mai frenetica nella capitale, e non solo per la nomina del nuovo Papa. A tenere banco, coi dovuti paragoni, è anche la questione del prossimo allenatore giallorosso. Un tema bollente che i Friedkin (americani come il nuovo Pontefice) vogliano affrontare in questi giorni tanto che ieri il loro aereo proveniente da Zurigo era previsto a Ciampino in mattinata. Peccato che l'area dei voli privati era già abbondantemente piena a causa del conclave in corso a San Pietro. Così Friedkin ha dovuto dirottare su Malpensa per arrivare nella capitale in serata. Nel frattempo a Roma hanno fatto la loro comparsa sia Allegri che Xavi, entrambi con destinazione Foro Italico dove si stanno giocando gli Internazionali (presenti anche Bove, Hummels e Baldanzi). Ma la loro presenza da sola basta e avanza ad alimentare sospetti e a far crollare le quote scommesse circa le loro candidature. Se il nome di Allegri non è certo nuovo, quello dell'ex stella del Barcellona sorprende anche perché ieri Xavi ha dichiarato: "Mi piacerebbe allenare in Premier, ma non ho fretta. Cerco un progetto serio". Su social e radio i tifosi hanno le idee chiare: il preferito è Allegri per il quale però c'è da registrare anche il ritorno del Napoli in caso di addio di Conte. In corsa resta anche Fabregas. E serio sembra anche l'infortunio di Lorenzo Pellegrini. Ieri il capitano si è fermato in allenamento a causa di un dolore muscolare che sarà analizzato oggi con esami strumentali. Altre due notizie per completare la giornata: il Boca è interessato a De Rossi mentre la Roma ha messo gli occhi su Romulo attaccante del Paranaense.