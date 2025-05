Marcia show: sarebbe primo a +5 sul Napoli

Nelle ultime 19 giornate, un girone appunto, la Roma ha conquistato 47 punti. Se fossimo a metà campionato, sarebbe campione d'inverno con un significativo +5 sul Napoli secondo e +7 sull'Inter terza. Rispetto all'Atalanta, che affronterà lunedì prossimo a Bergamo in uno scontro diretto da Champions, Ranieri ha conquistato nel periodo addirittura 16 punti in più. (...) In tanti oggi si domandano dove sarebbe la Roma se Ranieri fosse stato chiamato qualche settimana prima. In realtà una risposta non c'è. Di sicuro la media del terzo allenatore della stagione è stata di alto livello anche se consideriamo le prime quattro partite (50 punti in 23 giornate, 2,17 a partita). Con De Rossi, esonerato inspiegabilmente dopo quattro giornate, la Roma andava a 0,75. Con Juric, che ha fallito nelle sue otto partite, a 1,25.

(corsport)