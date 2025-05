Mancini sogna il grande salto

L'ha sfiorata quando era all'Atalanta ma poi ha scelto la Roma. Quella Champions che Gianluca Mancini all'età di 29 anni non ha ancora giocato è un buco nella sua carriera. [...] Sembra quasi uno scherzo del destino che Gianluca si giochi la prima partecipazione in carriera in Champions lunedì contro l'Atalanta, sua ex squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. [...] Tutti i tecnici che ha avuto alla Roma, non lo hanno mai retrocesso a riserva. Quest'anno è il quarto calciatore più utilizzato della rosa dopo Svilar, Ndicka e Angelino. Il motivo è semplice: la sua presenza rende il reparto più attento e solido.

Lo confermano i numeri, che descrivono la difesa della Roma come la più impenetrabile d'Europa. [...] Non avendo un attacco particolarmente prolifico, Claudio ha chiuso alle incursioni avversarie, sfruttando ogni gol segnato. [...] Delle 34 presenze stagionali in Serie A, ne ha giocate 14 con la fascia di capitano, segnale evidente della fiducia e della leadership che esercita nello spogliatoio. La prossima stagione sarà nuovamente un punto fermo ma potrebbe perdere uno degli altri due pilastri della difesa. Ndicka e Svilar, infatti, rischiano di essere sacrificati sul mercato per migliorare il bilancio della società e incassare liquidità per il fair play finanziario. [...]

(Il Messaggero)