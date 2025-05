Mancini guida la Roma all'assalto della Champions

Nelle ultime quindici partite di campionato ha indossato più volte la fascia lui (nove) che Lorenzo Pellegrini (sei). Tanto da far pensare quasi a tutti che il passaggio di consegne fosse cosa oramai fatta, con Gianluca Mancini di fatto futuro capitano della Roma. Poi, invece, Pellegrini ha fatto sapere a tutti di voler restare ancora a Trigoria ed allora per Mancini (che del capitano romanista è anche grande amico) si profila un'altra stagione - la prossima - da vice. A Torino, domenica prossima, toccherà però ancora a lui guidare la Roma verso la Champions League. E lo farà ancora una volta con la fascia al braccia, esattamente la 21a stagionale in 46 partite da lui disputate, il che poi vuol dire che Mancini è stato l'anima giallorossa nel 45,6% delle partite che l'hanno visto in campo. (...) Di certo c'è una cosa, dei senatori giallorossi Mancini è il solo davvero sicuro di restare a Trigoria anche nella prossima stagione. Nonostante le promesse, non lo è ad esempio lo stesso Lorenzo Pellegrini e non lo sono neanche né Bryan Cristante (che piace al Como di Fabregas) né Stephan El Shaarawy. Insomma, del gruppo dei senatori solo il Mancio è sicuro di vestire ancora la maglia giallorossa. E questo anche grazie a questa seconda parte di stagione dove il suo rendimento è notevolmente migliorato. Da quando infatti Mancini è passato a fare il perno della difesa (a tre) invece del braccetto, le sue prestazioni sono state quasi impeccabili. Perché in quella posizione può essere più marcatore, ha meno campo da coprire in caso di fughe all'indietro e non gli capita più di dover andare faccia a faccia magari con un esterno più veloce di lui. (...)

(gasport)