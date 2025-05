Prove di intesa tra la Roma e Mile Svilar. Il portiere serbo, legato al club giallorosso fino al 2027 con uno stipendio da 800 mila euro, è in attesa di un rinnovo che finora non è arrivato: la sua richiesta è di 4 milioni netti a stagione, la Roma invece, nei due incontri precedenti, si è fermata a 2,5. [...] Da Trigoria assicurano che è in arrivo la proposta definitiva, pensata per colmare la distanza e blindare il numero uno. [...]

(corsera)