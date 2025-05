Malatrasi: "Il trasferimento dalla Roma all'Inter? Herrera mi disse 'Venga e faremo un buon calcio'"

GASPORT - Saul Malatrasi, ex calciatore della Roma nella stagione 1963/64, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato del suo trasferimento dal club giallorosso all'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho giocato per quindici anni: dalla Spal alla Spal, passando per Fiorentina, Roma, Inter, Lecco e Milan. Nel calcio è facile arrivare, difficile rimanere. lo non mi sono mai stancato. Sono stato povero e avevo sempre paura che mi mandassero a casa. E allora ho lavorato, lavorato e lavorato. Con tutti i miei allenatori".

Anche con Helenio Herrera e Nereo Rocco. Come erano?

"Il top. Ho sempre detto che con Herrera non mi trovavo bene. So che mi stimava, mi aveva voluto lui. Ero alla Roma e mi ha chiamato: 'Venga, faremo un buon calcio'". [...]