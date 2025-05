Ma non dite che è violento

Quando ha constatato che c'era un Abisso tra il sogno Champions della Roma e la cruda realtà, Claudio Ranieri ha "sbroccato". Umanissimo sfogo di chi vede sfumare la vittoria come accadde anche a Porto. E al di là del fatto che aver cancellato il rigore su Koné non è uno scandalo, è capitato a tanti colleghi di uscire di cotenna per le insondabili valutazioni dell'arbitro video. Mentre nessuno ha ancora capito cosa dica il protocollo, si sono scagliati contro arbitri e VAR quasi tutti i tecnici. [...] Tutti diventati improvvisamente Mourinho? Dopo una stagione ricca di polemiche, la sfuriata di Ranieri ha addirittura trovato la bacchettata del presidente dell'AIA Antonio Zappi, che ricorda come queste intemperanze possano provocare tensioni e violenze nei campi. Discorso giusto, ma, perché tirarlo fuori solo dopo le parole di Sir Claudio? Lo si poteva dire anche ad altri protagonisti delle panchine. Insomma, è stato un fischio sbagliato. [...]

(Il Messaggero)