L'ultima di Ranieri nel suo Olimpico: "Il cuore batte forte"

"Salire quei gradini è una cosa che va oltre". Claudio Ranieri lo dice con il cuore che batte più forte, come quando da ragazzo guardava giocare la Roma e sognava un giorno di essere lì, in mezzo al campo. [...] Nel giorno dell'addio casalingo Ranieri non cerca scorciatoie. Ribadisce con fermezza le difficoltà strutturali e finanziarie della Roma, soprattutto in vista di un mercato condizionato dai paletti UEFA: "Abbiamo due finestre di mercato dove saremo ristretti. Cercheremo di sbagliare il meno possibile. Poi vedremo". [...]

Ma il prossimo mercato potrebbe prevedere la cessione di un big, soprattutto senza Europa: "Faremo ciò che possiamo fare, seguendo anche la linea dei giocatori che abbiamo, senza stravolgere troppo. E' importante lo zoccolo duro". [...] Contro il Milan sarà una sfida decisiva per l'Europa: "E' importante perché vogliamo arrivarci, per quello che abbiamo fatto, i sacrifici che hanno fatto i ragazzi e i tifosi". [...] Intanto il capitano Lorenzo Pellegrini è stato operato ieri in Finlandia per la lesione al tendine del retto femorale della coscia destra. [...] Previsti almeno due mesi di stop.

(la Repubblica)