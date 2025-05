Lookman difficile: pronto Brescianini

IL ROMANISTA (L. LATINI) - Se la sfida di oggi per la Roma rappresenta il sorpasso su Juventus e Lazio, per l'Atalanta una vittoria sarebbe il match point per consolidare il podio. Ecco perché Gasperini non vuole fare sconti e chiede massima concentrazione ai suoi nonostante le assenze. La speranza del tecnico è quella di avere a disposizione Ademola Lookman che in settimana non si è allenato a causa di un infiammazione al tendine d'Achille. Si tenterà fino all'ultimo di averlo, ma dovrebbe partire dalla panchina. In difesa non ci sarà lo squalificato Hien ed è in forte dubbio Posch, mentre è chiamato a stringere i denti Kossounou. Non ci sarà neanche Cuadrado che ha terminato la sua stagione.

Nel terzetto davanti a Carnesecchi ci saranno Djimsiti, Kossounou e uno tra Toloi e de Roon. Sulla mediana spazio a Pasalic a fianco di Ederson. Sulle fasce ci saranno Bellanova e Zappacosta. Con Retegui unica punta, resta da capire chi affiancherà De Ketelaere. Il principato indiziato è Brescianini, ma occhio alle sorprese Samardzic e Maldini.