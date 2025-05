Ancora ieri Lookman si è allenato a parte, dunque Gasperini non ha ancora la certezza, ma solo la speranza, di poterlo recuperare per domani sera. Il nigeriano, alle prese con un tendine d'Achille infiammato, vuole provare a mettersi almeno a disposizione: ipotesi da non escludere, ma saranno decisivi i segnali e le sensazioni delle prossime 48 ore. Invece è sempre più complicato il recupero di almeno uno fra Posch [...] e Palestra: [...] per i due ancora ieri solo lavoro individuale.

(gasport)