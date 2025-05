L'Olimpico si prepara: sold out con la curva che "chiama" le bandiere

[...] Domani alle 18, Ranieri e la squadra sfideranno la Fiorentina di Palladino in uno scontro diretto con vista europea. Il 2025 da record dei giallorossi ha permesso di poter sognare un piazzamento Champions che, fino a dicembre, sembrava impensabile. E proprio per questo motivo, sarà tutto esaurito all'Olimpico: circa 63.000 cuori giallorossi a riempire lo stadio. [...] Anche la Sud sente lo spessore del momento [...] e già da qualche giorno ha "chiamato" allo stadio le bandiere coi colori della città e del club. Ripetere Roma-Athletic Club è l'invito della Sud. [...]

Domani sarà però una serata di emozioni anche per altri motivi: ci sarà il ritorno nel suo stadio di Edoardo Bove, che andrà in panchina con deroga con i viola e saluterà i tifosi romanisti che tanto l'hanno ricoperto di affetto dopo il malore del 1° dicembre. [...] Con uno sguardo leggermente più avanti, invece, è partita ieri la vendita libera per l'acquisto dei biglietti per Roma-Milan, che sarà con tutta probabilità l'ennesimo tutto esaurito oltre tutto perché sarà un saluto alla squadra giallorossa per l'ultima stagionale in casa e sarà l'ultima davanti ai propri tifosi da allenatore di Claudio Ranieri.

(il Romanista)