L'Olimpico abbraccia Bove, lacrime sotto la Curva Sud

IL TEMPO (G. TUR.) - "Forza Edo... continua a sognare" recitava lo striscione esposto ieri in Curva Sud al termine della sfida tra la Roma e la Fiorentina vinta dai giallorossi. Dopo il triplice fischio lo stadio Olimpico ha omaggiato "un figlio di Roma" in prestito alla Viola, con cori e applausi scroscianti. Bove si è recato sotto la Curva Sud, con il volto pieno di lacrime e si è preso l'abbraccio della sua gente. Un momento commovente ed emozionante che ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre. I primi ex compagni ad avvicinarsi al giovane sono stati Mancini ed El Shaarawy che, dopo averlo abbracciato, sono rimasti in campo insieme agli altri giallorossi con gli occhi puntati verso la Curva Sud. Anche i calciatori della Fiorentina non si sono voluti perdere neanche un secondo di una scena così toccante per il loro compagno di squadra. Un ragazzo che avrebbe sognato di giocare nel suo stadio contro la sua squadra del cuore e che, invece, è stato costretto ad osservare la partita dalla panchina a seguito del malore accusato contro l'Inter il primo dicembre scorso e che ancora non sa se potrà tornare a giocare in Italia o all'estero. A fine anno tornerà nella Capitale e, in attesa di ulteriori controlli medici, deciderà il proprio futuro insieme al club che lo ha lanciato nel grande calcio. [...]