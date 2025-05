L'obiettivo davanti è Lucca: ma servirà anche un esterno

L'era Gasperini è pronta a partire e Florent Ghisolfi ha il compito di costruire una squadra a sua immagine somiglianza. [...] Con Gasp si continuerà con la difesa a tre. I giallorossi, però, hanno bisogno di almeno due centrali. Tornerà Kumbulla, ma dovrà essere valutato. Hanno già salutato Nelsson e Hummels. Inoltre, Ndicka a dicembre partirà per la Coppa d'Africa. Sul taccuino Simic e Kossounou che lascerà l'Atalanta e tornerà al Bayer Leverkusen. Piace anche Bijol ma l'Udinese spara alto (almeno 25 milioni). A proposito dei friulani: a Gasperini piace Lucca. Il tecnico lo segue da diversi anni e piace anche a Ranieri. Potrebbe avere una seconda chance Abraham. Da decidere invece il futuro di Dovbyk.

La Roma dovrà ritoccare le corsie esterne, soprattutto a destra. Gasperini chiederà un profilo alla Gosens per rinforzare quella fascia che rischia di perdere sia Saud che Celik. [...] Difficile il riscatto di Saelemaekers. I paletti del settlement agreement non permettono ai Friedkin di spendere con assoluta libertà. [...] Per rinforzare la trequarti piace Angel Gomes che ha salutato il Lille. [...] E per rinforzare il centrocampo l'obiettivo numero uno resta sempre Davide Frattesi. Ma ogni discorso è rimandato a dopo il Mondiale per Club. [...]

(Il Messaggero)