Lo sprint Roma: Shomurodov guida l'assalto che può regalare la Champions

Ancora una volta toccherà a lui. Eldor Shomurodov, l'attaccante uzbeko che in questa stagione è stato vicino alla cessione in ben due occasioni, si ritrova a guidare l'attacco della Roma nella decisiva trasferta di Torino, con l'obiettivo Champions League ancora nel mirino. (...) La sua permanenza in giallorosso è stata segnata da colpi di scena, (...) ma ora è chiamato a un ultimo sforzo.

Shomurodov è a un passo dall'eguagliare il suo record personale di otto reti in Italia, stabilito con il Genoa nel 2020-21, grazie a cui è arrivato in giallorosso per 17,5 milioni più 2,5 di bonus. Una valutazione importante, quella che lo portò a Roma (...), che forse ha pesato sulle sue prestazioni in giallorosso, seguite dai prestiti a Spezia e Cagliari. Il ritorno a Trigoria ha significato ritrovare Claudio Ranieri, (...) che lo aveva apprezzato in passato.

Le sette reti realizzate finora in questa stagione hanno un valore enorme per Shomurodov, (...) un segnale forte del suo ritrovato orgoglio e della sua voglia di esserci. La "cura Ranieri" ha dato i suoi frutti, complice anche un calo di rendimento di Artem Dovbyk (...). Questo ha aperto nuove opportunità per l'uzbeko, che ha saputo cogliere alcune occasioni.

Non gli si chiede la luna (...), ma stasera la Roma spera che possa essere decisivo per la qualificazione in Champions. Shomurodov non è mai stato un bomber prolifico (...), ma un suo gol a Torino potrebbe valere tantissimo, per la squadra e per il suo futuro, magari suggellando un finale di stagione da protagonista.

(gasport)