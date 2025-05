L'illusione della Roma. Il futuro è Fabregas, manca il sì del Como

L'illusione è durata una mezzora in tutto: i gol di Paredes su rigore e di Saelemaekers hanno fatto assaporare due volte a Claudio Ranieri l'ennesimo miracolo, nel tempo in cui il Venezia stava fermando la Juventus. Alla fine la Roma ha battuto il Torino 2-0 ma dovrà accontentarsi dell'Europa League. Un traguardo comunque prodigioso, pensando a dove si trovava lo scorso novembre. [...]

L'identikit c'è ed è quello di Cesc Fabregas, ma prima di poterlo annunciare alla Roma resta più di un nodo da sciogliere. L'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona ha già dato il suo "si" all'offerta giallorossa. È lui il prescelto dalla nuova dirigenza, il volto giovane e carismatico su cui Dan Friedkin vuole rifondare la squadra e costruire un progetto tecnico a lungo termine. Ma per portarlo sulla panchina dell'Olimpico serve superare le resistenze del Como, che non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare. [...

] Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha passato la giornata a contattare agenti e intermediari per capire se esista un modo, anche indiretto, per scalfire il muro eretto dal Como. La risposta, almeno per ora, non è incoraggiante: Fabregas non si muove. Dall'altra parte c'è lui, Cesc, che da mesi flirta con la Roma. Ha parlato più volte con Ranieri, ha ricevuto segnali chiari da Trigoria e ha studiato la rosa. Ma non forzerà mai la mano. Per rispetto verso il club che lo ha lanciato in panchina. E anche per una questione di immagine: se dovesse restare al Como anche nella prossima stagione, vuole farlo senza strappi estivi. Senza tentativi di fuga. Per convincere Fabregas non serviranno altri incontri. Ma per avere il via libera del Como servirà un'impresa. [...]

(La Repubblica)