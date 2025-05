Le lacrime di Bove fanno piangere l'Olimpico

Uno striscione in Curva Sud: "Forza Edo... continua a sognare". Poi un altro in Tevere: "Un cuore più forte di un destino avverso... Forza Edoardo". Il pensiero torna inevitabilmente a quel primo dicembre scorso, quando durante Fiorentina-Inter il cuore di Edoardo Bove si ferma. Con la vita non si scherza, ma, è giusto che chi è nato per giocare a calcio faccia di tutto per farlo. [...] A Edoardo è stata data una seconda vita, che era tutta nelle sue lacrime versate sotto la Curva Sud. Un muro di tifosi a dargli forza, seguito da un coro a squarciagola. I vecchi compagni della Roma e i nuovi della Fiorentina ad applaudirlo, tutti uniti per lui. Ad aggiungersi a tutto ciò, anche le parole di Mile Svilar al fischio finale: "È emozionante vedere come l'Olimpico ha omaggiato Edoardo. È stato un momento bellissimo, che ti fa capire che questo stadio e questo club sono una casa. Edo è uno di noi, per sempre". [...]

(corsera)