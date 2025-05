Le giallorosse volano in Champions

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Vittoria e Champions League. La Roma si impone in casa della Fiorentina e chiude al terzo posto il campionato, posizione che significa tornare nella massima competizione europea: al Viola Park termina 0-1, decisiva Giugliano dal dischetto in avvio di ripresa. "E' stato parecchio faticoso raggiungere l'Europa perché abbiamo vinto con un risultato abbastanza stretto, ma l'importante - il commento post gara di Linari - era riuscire ad arrivare a questo grande traguardo. E' stata una stagione difficile, ce la siamo complicata, ma sono molto orgogliosa di questa squadra".

Ora testa all'ultimo impegno: "Sappiamo che non sarà facile, la Juve è una squadra molto forte - ha aggiunto il difensore giallorosso - ma questo gruppo ha grande forza ed energia. Ce la giocheremo ad armi pari". Sabato prossimo a Como infatti ci sarà la finale di Coppa Italia: la Roma si contenderà il trofeo contro le campionesse d'Italia in carica (18). Dopo la Supercoppa, le capitoline cercano il bis per chiudere al meglio.