Lazio-Juvenuts, il club biancoceleste: «Tanti juventini perché i nostri non vengono»

L'eco delle polemiche non termina. Stavolta a tornare a galla è una diatriba annosa in casa Lazio: le presenze allo stadio. Sabato alle 18 all'Olimpico ci sarà in palio un posto In Champions League contro la Juventus. La società sognava un clima simile al ritorno dei quarti di Europa League col Bodo/Glimt, ma tra i 48mila spettatori per ora previsti (obiettivo 55-60mila) ci saranno «i soliti diecimila tifosi juventini», come sottolineato da Marco Canigiani, anche nei settori dedicati a quelli biancocelesti come ad esempio la Curva Maestrelli. Una decisione che ha infastidito molti sostenitori laziali e su cui il responsabile marketing del club ieri ci ha tenuto a fare chiarezza: «Ci sono stati quattro giorni di vendita esclusiva per i tifosi della Lazio, non sono pochi, ma sono stati venduti solo 4mila biglietti. A oggi la Maestrelli è vuota, quindi perché dovrebbe essere un problema dividerla in due e mettere i tifosi della Juve vicino al settore ospiti per una questione di sicurezza? Se nei giorni di vendita esclusiva fossero stati venduti 30mila biglietti adesso il problema non si porrebbe e gli juventini non entrerebbero». (...)

(Il Messaggero)