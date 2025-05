L'Atalanta si assicura la Champions, Ranieri si infuria

L'Atalanta è aritmeticamente in Champions League per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, la Roma perde la prima partita in campionato di tutto il 2025 e rischia seriamente di aver detto addio alla speranza di entrare nelle prime quattro. Il risultato, visto quello che è successo in campo, è tutto sommato giusto ed è stato indirizzato soprattutto dalla diversa qualità degli attaccanti: letale Lookman, inesistente per tutta la gara Dovbyk, vero uomo in meno per i giallorossi. [...]

Avrebbe meritato di più Claudio Ranieri, che ha ereditato una classifica umiliante da Ivan Juric: la Roma ma non ha perso ieri l'Europa che conta, ma nel momento in cui ha esonerato De Rossi e messo in panchina il tecnico croato. [...]

(corsera)