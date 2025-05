L'Atalanta ferma la Roma. Champions più lontana: decisive Milan e Torino

Sette presenze stagionali per poco più di 150 minuti in totale. Ibrahim Sulemana è un rincalzo per l'Atalanta, ma per una notte diventa il carnefice della Roma di Ranieri che subisce la prima sconfitta del 2025. Il ghanese, al primo gol con i nerazzurri, firma il gol del 2-1, regala la qualificazione Champions agli uomini di Gasperini e allontana i giallorossi dal sogno del quarto posto.

La Roma torna sesta in classifica, dietro a Lazio e Juventus. Tre squadre in un solo punto e corsa Champions rimandata alle ultime due giornate. Un rush finale da brividi con la Roma, adesso, sfavorita. Dalla classifica e dal calendario. I giallorossi dovranno affrontare prima il Milan all'Olimpico e poi all'ultima giornata il Torino in trasferta. [...] Finché resta la matematica, la Roma proverà il colpaccio. Due vittorie nelle ultime due giornate per sperare in una qualificazione in Champions League che manca da sette anni. [...]

Eppure la Roma aveva provato a fare l'ennesimo miracolo. [...] E grazie a Cristante, protagonista del gol del momentaneo pareggio. Ma capace, anche a Bergamo, di ribadire la sua centralità in questa Roma. Anche sotto la gestione Ranieri il centrocampista friulano è riuscito a fare quello che aveva fatto con tutti gli allenatori precedenti: rendersi indispensabile.[...] Come da sette anni a questa parte, con tutti e sette gli allenatori che si sono succeduti: Di Francesco, Ranieri (bis), Fonseca, Mourinho, De Rossi, Juric e ancora Ranieri. Quando c'era da affidarsi alla certezza in mediana, la maglia numero 4 è sempre stata la prima a scendere in campo. [...]

La Roma con lui in campo non fa viaggiare la palla a velocità siderali, ma è bilanciata. Soffre meno. E soprattutto, vince. Almeno fino a ieri.

(La Repubblica)