L'amore per il tennis e per il baseball: «E tifa per la Roma»

Di sé Papa Leone XIV dice «sono un tennista dilettante». Lo ha raccontato lui stesso in una intervista alla rivista in lingua inglese dell'Ordine Agostiniano, in cui ha parlato del suo (poco) tempo libero. (...) In quanto alle altre sue passioni, Robert Francis Prevost ha raccontato di amare molto «leggere, fare lunghe passeggiate e viaggiare, vedere e apprezzare posti nuovi e diversi. Mi piace rilassarmi con gli amici e incontrare una vasta gamma di persone diverse», ha raccontato. (...) Già pochi minuti dopo la sua elezione i siti, non solo quelli sportivi, hanno cercato di saperne di più sulle sue passioni sportive, ed eventualmente sulle sue fedi. Di sicuro non c'è niente di sentito come era il tifo di Papa Francesco per il San Lorenzo. Per quanto dal Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze, Padre Giuseppe Pagano assicuri che Prevost dai suoi anni in Italia sia «un grande tifoso della Roma». Nessun riferimento a basket e football, la curiosità si è accesa riguardo al baseball, perché Chicago ha due squadre in MLB. (...)

(gasport)