L'agenda di Friedkin. Stadio, Ranieri e allenatore: alla Roma si decide il futuro

Cinque pilastri, cinque strade su cui muoversi. Possibilmente anche con una certa celerità, prima che per certi versi sia troppo tardi. È l'agenda di Dan Friedkin, che ieri ha passato la giornata a Trigoria parlando un po' con tutti: giocatori, Ranieri, dirigenti. Una full immersion, per tracciare il futuro più o meno lontano della Roma. Dan Friedkin dovrebbe restare a Roma anche oggi, per poi lasciare la Capitale nella giornata di domani. [...] La Roma conta di presentare il progetto definitivo entro la fine della primavera (21 giugno), come assicurato da alcuni dirigenti giallorossi. [...] Ieri il presidente ha ovviamente parlato con l'attuale allenatore, con cui non aveva un confronto diretto dai tempi della firma del contratto, a novembre scorso. [...] E poi ovviamente si è parlato della panchina del futuro e del nome a cui affidarla. L'idea di Allegri c'è, anche se convincere l'allenatore toscano non è facile. A Trigoria in questi mesi hanno incassato parecchi no, per tanti motivi. [...] L'impressione è che si navighi ancora a vista. E poi c'è la questione legata a Mile Svilar, con Dybala il giocatore più forte della Roma attuale. [...] Impressioni? La Roma aspetterà l'estate per vedere se dovessero arrivare offerte importanti da poter eventualmente valutare. Da capire, però, come la prenderà nel frattempo Svilar. E quindi tra ieri e oggi si è parlato (e si parlerà) anche di mercato. E di un doppio budget: quello in caso di qualificazione alla Champions e quello senza. [...]

(Gasport)