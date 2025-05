Lacrime ed emozioni, Ranieri ringrazia: "Avevo bisogno di voi"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Un grande condottiero... un romanista vero». Un importante carico di emozioni ha accompagnato il fischio d'inizio di Roma-Milan. In Curva Sud è comparsa una coreografia interamente dedicata a Claudio Ranieri, alla sua ultima gara da allenatore giallorosso sul prato dell'Olimpico. «Ranieri uno di noi» ha intonato il popolo romanista. Visibilmente commosso, il tecnico di San Saba ha risposto ringraziando tutto lo stadio. Striscioni sono stati esposti anche in altri settori dello stadio. «Grazie per sempre Claudio Ranieri» in Tribuna Tevere, «In questo calcio non c'è paragone con chi della Roma ha sempre onorato stemma e nome, lode a te Claudio Ranieri» in Curva Nord. Le manifestazioni d'amore sono proseguite durante la partita. «Gloria eterna ai romanisti veri... grazie Mr. Ranieri», «Al cuor non si comanda, Mr. Ranieri uno di noi». Ancora in Curva Sud, poi, tre immagini del tecnico abbracciato ai tre capitani romani e romanisti degli anni duemila, Totti, De Rossi e Pellegrini, accompagnate da uno striscione: «Il romanismo è quell'ideale che abbraccia ogni generazione, quel sogno che ogni romanista avrà sempre nel cuore!».

Terminata la partita vinta contro il Milan, l'ennesima esplosione di emozioni. Sui maxischermi dello stadio un video a ricordare alcuni dei momenti della straordinaria carriera di Ranieri e, poi, una targa celebrativa a forma di lupa consegnata da Pellegrini e Mancini, rispettivamente capitano e vice della Roma. L'allenatore giallorosso è stato raggiunto sul prato dell'Olimpico da suoi nipoti e anche da Carlo Verdone.

"Più di sessant'anni fa stavo in mezzo a voi. Vi avevo chiesto aiuto per fare qualcosa di buono insieme, ora manca l'ultimo passo" - ha dichiarato il tecnico di San Saba con gli occhi lucidi in mezzo al campo - "Sono orgoglioso di questi ragazzi perché mi hanno seguito fin dal primo giorno. Avevamo bisogno del vostro supporto e voi l'avete capito. Vi ringrazio".

Anche qualche coro su Ranieri Papa. La serata si è conclusa con il classico giro di campo di tutti i giocatori, e, ovviamente, di mister Ranieri che ha raccolto idealmente l'abbraccio della sua gente.

Nonostante l'intervento a cui si è sottoposto venerdì scorso in Finlandia, Pellegrini era presente ieri in panchina per stare vicino ai compagni in una sfida così delicata. Sugli spalti sono comparsi messaggi di sostegno per il capitano giallorosso. Prima in Curva Sud "Sempre al tuo fianco", poi in Tribuna Tevere «Sempre dalla parte dei romanisti...forza Lorenzo!».