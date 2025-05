La spunta Ranieri per Gasperini: 5 milioni all'anno

La Roma ha cambiato strada. Dopo giorni di contatti e tentativi, la pista che portava a Cesc Fabregas si è complicata al punto da spingere il club a tornare su un vecchio pallino: Gian Piero Gasperini. Adesso è lui il favorito per la panchina della Roma.

Nel pomeriggio di ieri si sono intensificati i contatti tra le parti e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Per Gasperini è pronto un contratto da 5 milioni di euro (più 2 di bonus) per i prossimi tre anni e carta bianca sulla costruzione della squadra. Una virata decisa dopo il muro eretto dal Como per l'allenatore spagnolo. Non un vero e proprio piano B, ma l'alternativa più vicina alle indicazioni date da Claudio Ranieri. Perché Gasp è sempre stato il preferito da Sir Claudio, nonostante la spinta dei Friedkin e dallo stesso ds Ghisolfi per un profilo più giovane. Un volto fresco a cui poter affidare il nuovo ciclo giallorosso. [...]

Quel Gian Piero Gasperini già avvicinato in primavera e messo in stand-by dopo i primi colloqui esplorativi. Il motivo erano state le numerose richieste - economiche e tecniche - che avevano spaventato i dirigenti giallorossi. [...]

