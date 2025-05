La sfida di Soulé per la Champions. Roma all'assalto

Trascinatori. Ognuno a modo suo. Matias Soulé con il talento e la fantasia. La Roma ruoterà attorno a lui anche contro la Fiorentina, in quella corsa per la Champions che vivrà oggi all'Olimpico uno dei momenti più importanti dello sprint finale di campionato. L'argentino è sempre più decisivo: nel 2025 le sue prodezze hanno portato 13 punti tra gol e assist. Senza Dybala, la squadra di Ranieri continua a correre senza battute d'arresto sulle gambe dell'argentino, pronto a riprendersi la scena all'Olimpico [...] L'ultima vittoria di San Siro di domenica è stata marchiata a fuoco dal suo gol da attaccante rapace sottoporta. Proprio come era successo a Parma e a Empoli. O come anche nel derby, appunto. [...] E così Soulé vuole continuare a brillare in questo 2025 ricco di soddisfazioni, dopo essere stato blindato dalla Roma: a gennaio tanti i no della società a club italiani ed esteri che lo avrebbero voluto anche a titolo definitivo. [...]

(Gasport)