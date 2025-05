La Roma sogna il quarto posto da sola. Con l'Atalanta serve un'altra impresa

La Roma è padrona del proprio destino. Il pareggio di ieri sera all'Olimpico tra la Lazio e la Juventus (1-1) regala un'occasione unica: vincendo tutte e tre le partite restanti, i giallorossi finirebbero al 4° posto e si qualificherebbero per la Champions della prossima stagione. [...] Domani sera (ore 20.45, diretta tv su Dazn, arbitro Sozza) a Bergamo contro l'Atalanta terza in classifica la Roma può mettere il primo tassello, anche se per Ranieri l'eventuale conquista di un posto in Champions non cambierebbe le prospettive future.

"Il progetto - le sue parole - non cambierebbe perché dobbiamo migliorare anno dopo anno. Con Friedkin ho parlato del mio ruolo. Il presidente è contento del lavoro svolto e mi ha ripetuto quanto mi disse inizialmente: avrò voce in capitolo. Per me è importante". [...] Da uomo che contribuirà a sceglierlo, è tornato a parlare del prossimo allenatore, precisando alcuni aspetti rispetto a quanto circolato negli ultimi giorni. "Due allenatori si sarebbero tirati fuori in caso di mancata qualificazione in Champions? A me sembra che nessuno si sia tirato fuori". [...] Non vanno quindi tolti Allegri, Pioli e nemmeno Gasperini, con cui si scontrerà domani sera e ha già eliminato in passato. [...]

(corsera)