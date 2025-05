La Roma scivola, Ranieri furioso

[...] Ranieri perde la sua proverbiale calma e a fine partita si lamenta di arbitro e Var; Gasperini protesta, soffre e poi gioisce. In campo l'Atalanta non fa regali e ha fretta di guadagnarsi il pass per la Champions League: detto, fatto e ora lo dice la matematica, la stessa che non esclude la Roma, anche se ora si fa dura. A Gasp bastano Lookman in grande spolvero e tal Sulemana, che gioca quasi mai e questa notte la ricorderà a lungo. [...]

Stavolta gli episodi sono andati dalla parte opposta, non è bastato il cuore giallorosso, non è stata sufficiente la reazione, né segnare una rete (con Cristante), una sola, che di solito è bastata tante volte. La Roma ne subisce due, e calcolando che l'ultimo incassato fuori casa - derby a parte - risale a Udinese-Roma, è una rarità. Troppe cose sono andate bene in questi mesi e tutto è andato storto in questa occasione, specie quel rigore che tanto ha fatto infuriare Claudio. Ma la Roma, nonostante questo, ha il dovere di crederci ancora. Oggi è sesta, e in Champions - per ora - ci va l'Atalanta, che si inchioda al terzo posto. E la Roma chissà se avrà la sua Europa.

Dal cilindro, esce un'altra ranierata: a tutta fascia c'è Rensch, che non giocava titolare da Roma-Cagliari del 16 marzo. [...] La mossa non dà i suoi frutti, almeno per la prima mezz'ora, e non solo perché l'olandese si lascia scappare Lookman nell'azione del gol, ma anche perché non riesce quasi mai a ribaltare l'azione, preoccupato pure di Zappacosta. [...] La sveglia giallorossa arriva dopo il colpo di testa del pari di Cristante, bravo a bruciare Djimsiti in volo. [...]

La Roma rischia di passare avanti per un rigore che Sozza prima concede e poi annulla dopo il consulto alla Var, il tocco di Pasalic - dopo la revisione - su Koné appare impercettibile ed è il giallorosso che cade sull'avversario. [...] Il settore non può fare a meno di esplodere sul tiro di Sulemana, uno dei meno impiegati da Gasperini e stavolta eroe di una città che ormai ha preso casa fissa in Champions. [...]

(Il Messaggero)