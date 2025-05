La Roma resta in corsa

IL TEMPO (L. PES) - Ancora Roma. Il gol di Dovbyk manda i giallorossi al quarto posto e tiene la corsa Champions più viva che mai. Diciannovesimo risultato utile consecutivo per i giallorossi che all'Olimpico piegano una Fiorentina tutt'altro che stancata dalla semifinale europea. È la serata dell'ucraino che timbra il suo dodicesimo gol stagionale, il sesto da tre punti. Tante volte le sue reti hanno portato punti alla Roma, pur non offrendo prestazioni di alto livello. Ma soprattutto è stata la serata di Svilar, che negli ultimi minuti si è meritato anche il coro della Sud. Sei interventi decisivi su Kean. Per l'ennesima volta è il migliore in campo e in questa stagione si è dimostrato fattore in più della Roma. Una squadra che dall'arrivo di Ranieri ha una marcia da scudetto. [...] L'intera squadra funziona come un ingranaggio perfetto. Attacca e difende nei tempi e nei modi giusti. [...] Il nono 1-0 stagionale vale il sogno. Ora la delicata trasferta di Bergamo guardando agli incroci. Si può sperare, fino alla fine.